Macarena Olona, secretaria general de Vox: “Ciudadanos es un partido extorsionador como el PNV”

La secretaria general de Vox, Macarena Olona, ha hablado sobre la fallida investidura en Murcia, y ha respondido a todos aquellos que atacaban a Vox por no permitir el gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. La secretaria ha dejado claro que Vox es un partido a tomar en serio, y que no va a facilitar la investidura si no negocian. La secretaria ha atacado directamente a Ciudadanos, a los que ha calificado de extorsionadores. “Ciudadanos es un partido extorsionador, al nivel de PNV. No quieren que se forme un gobierno de centro derecha”, comentaba la secretaria.