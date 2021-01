El zasca en directo de Ana Rosa a Zapatero: "Es de lo poquito bueno que hizo"

Ana Rosa, sobre la UME: "Es de lo poquito bueno que hizo Zapatero"

La presentadora da las gracias a la Unidad Militar

Y es que no es para menos, ya que la UME ha estado en los peores momentos que nos ha tocado vivir este año: "Nunca habíamos visto tantas veces al ejército en la calle y colaborando con los ciudadanos". Además, Ana Rosa también ha querido mencionar a "Protección civil, la policía y la Guardia Civil", explicando que "faltan efectivos", pero porque el paso de Filomena por España ha sido "una situación que no es la normal. Es que, de repente, se ha paralizado todo, no se podía hacer más".