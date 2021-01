La petición de Martínez Almeida al Gobierno durante la borrasca: "Que no nos digan que 'no"

Después de que Ayuso explicara cómo se está llevando el plan de vacunación en Madrid durante la borrasca , Almeida no ha querido perder la oportunidad de recordar a los madrileños que "es mejor no salir a la calle". Dicho esto, el alcalde ha declarado cuál es el estado de las carreteras y vías de Madrid : "Hemos conseguido que prácticamente se pueda llegar a todos los barrios de Madrid, la vías principales en todos los distritos están abiertas y estamos empezando a trabajar en calles secundarias".

Muchas personas critican al gobierno de Madrid por no haber tenido cierta previsión con la borrasca y haber preparado antes un plan de actuación ante esta tremenda nevada. Martínez Almeida ha querido responder a estas personas: "Se han duplicado y triplicado las previsiones que teníamos sobre la borrasca y ninguna ciudad está preparada para esta cantidad de nieve , Madrid está preparada para 20 centímetros de nieve y esto es prácticamente inmanejable ".

Zona Catastrófica: la petición que hace Madrid al Gobierno

"Cuando vemos las temperaturas tan bajas que vamos a tener y el estado que tenemos en las calles, que es la nevada más importante vista en Madrid, creemos que hay indicios más que suficientes para estudiarlo desde la forma jurídica y le pedimos al Gobierno que no nos diga que 'no' cuando todavía no hemos planteado la solicitud", explica Almeida ante la cámara.