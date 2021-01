El ministro Ábalos explica los detalles de la colaboración entre Gobierno y Comunidad de Madrid: "El objetivo es atender a los ciudadanos"

Ábalos explica la situación de Barajas y las carreteras

El ministro cuenta la situación en el aeropuerto de Barajas: "En la cuestión aérea es que los servicios de limpieza tienen un rigor que exige la seguridad aeronáutica que no es la misma que las carreteras". Ya que en las carreteras puede "el quitanieves depositando la nieve en los laterales, pero en las pistas aéreas eso no es posible, tiene que no haber nieve en ninguna parte".