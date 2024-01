Juanjo vuelve a Peñafría mientras es persona non grata con un claro mensaje: "Era un mentiroso compulsivo, pero ya estoy curado"

Juanjo fue expulsado de Peñafría para siempre y declarado persona non grata en el pueblo después de que se descubriera toda la jugada que había planeado para hacerse con las tierras del 'Ovejas' y ahora, en el comienzo de esta nueva temporada, ha vuelto para pedir algo a Cándido y poder volver a vivir entre los habitantes de Peñafría junto a su hermana María José.

Para conseguirlo, llegaba hasta la puerta del alcalde de Peñafría, aunque este no le recibía con mucha alegría: "Eres persona non grata, márchate". "Era un enfermo, pero ya no miento", le aseguraba Juanjo aunque tenían que ir hasta la linde del pueblo para explicarse: "Ya estoy curado, ahora soy encantador. Vamos a devolver al pueblo la vidilla que ha perdido, queremos montar un balneario para 'celebrities' en el antiguo hotel para que vengan a relajarse del estrés de la ciudad y que descubran este tesoro que tiene por nombre Peñafría".