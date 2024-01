Arsacio y el Ovejas acuden a un local de citas rápidas y uno de ellos conoce a alguien muy especial

Arsacio, al ver que conocía a una de las candidatas y que no le estaba gustando la experiencia decidía marcharse fuera del local antes de terminar: "Esto no es para mí y esa es una pesada" . Lo que no se imaginaba es lo que le iba a pasar después de esto, mientras el ovejas continuaba conociendo y dejándose conocer.

Mientras Arsacio esperaba a su amigo en la puerta conocía a Damarys, que se partía de risa con él: "Me ha parecido una mamarrachada". "He venido a acompañar a una amiga y no he entrado porque pienso como tú, prefiero conocer gente así conversando", le decía ella y la conexión entre ellos no tardaba en saltar. Tanto es así, que ambos volvían a verse en un local para bailar salsa, algo que Arsacio practicaba por primera vez: "No estoy acostumbrado a sentir pegada a la señora". Y disfrutaba de un divertido momento, entre risas y besos con su nueva ilusión.