Se trataba del ex de Laura y padre de Maca , a la cual contactó a través de Facebook para conocerla. Cuando el hombre se presentó en Peñafría, Laura casi lo echó a patadas de 'El Pueblo'. Sin embargo, Maca convenció a su madre para verle como una fuente de ingresos ya que las había abandonado todos estos años.

Maca no pensó llevarse tan bien con su padre; pero Laura jamás pensó que su ex le ofrecería a su hija pagarle la carrera universitaria así como correr con todos los gastos. Mientras, ella se estaba endeudando más y más con la tierra donde no crece nada. Al final, Cándido animó a Laura a pensar en qué era lo mejor para su hija, así que decidió que se fuera de Peñafría pero ella le acompañaría.