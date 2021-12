Peñafría tendrá nuevo alcalde en 2025: repasamos qué vecino reúne todas las cualidades para ser el elegido

Sin duda, el vecino más visceral de Peñafría. Lo da todo por El Pueblo y no deja que nadie lo pise sin pasar un protocolo previo en forma de test . Como necesita tenerlo todo bajo control y por ello a todos los forasteros les realiza dicha prueba para saber si son bienvenidos en Peñafría. Puede parecer un poco exagerado, pero es que Arsacio es muy suyo . Tiene licencia de armas, como buen cazador que es, y no le tiembla el pulso si tiene que sacarla a paseo. Eso sí, en el fondo tiene un gran corazón y eso hace que se piense dos veces las cosas. Aunque a veces le cueste un poco.

Una mujer libre que tiene muy claras sus ideas . Se mueve por el amor y sin duda daría una visión nueva y femenina a Peñafría. Es una adelantada a su tiempo y muy moderna. Ha aprendido muchas cosas del feminismo y condena duramente el machismo y el patriarcado . Con ella, el municipio soriano daría un giro de 180 grados con una visión mucho más liberal y liderada por una mujer fuerte y empoderada. Además, gracias a su nuevo romance con Charles Pemberton, ha aprendido inglés a la perfección. Es casi bilingüe ya y los idiomas siempre son un plus en la política.

La mujer más fuerte de tierras altas y que, sin lugar a duda, les va a enterrar a todos. Al menos, eso cree ella. Ese espíritu fuerte es lo que Peñafría necesita . Además, siempre tiene la palabra o el chascarrillo adecuado para cada momento. Y es, de lejos, la que más sabe del pueblo y sus habitantes porque a curiosa, no la gana nadie . Un alma independiente, fuerte y más liberal de lo que muchos creen.

Un hombre de negocios que nunca se rinde. Por muy mal que le vayan las cosas, Juan José Soler siempre encuentra una oportunidad a la que agarrarse para conseguir sus objetivos. Lo que más le caracteriza es la perseverancia ya que apuesta por lo que cree sin dudarlo y va adelante con todos sus proyectos. Aunque no siempre resulten exitosos. Puede que en ocasiones utilice su gran habilidad como embaucador nato, pero siempre busca lo mejor (para sí mismo, claro). Es un hombre familiar que no dudó ni un segundo en darle una segunda oportunidad a su hermana. ¿Por interés? No podemos ni confirmarlo ni desmentirlo. También comparte vida y aventuras con su hijo Pelayo y con su gran amor: Amaya. Bueno, tiene antecedentes penales pero vaya, porque la justicia la tiene tomada con él. Nada serio.