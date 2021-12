Conoce quiénes son los nuevos personajes que se unen a la vida rural en Peñafría

Tercera temporada de 'El Pueblo', ya disponible en Amazon Prime Video

Cristina y Martín, Carla y Hugo, Mariajo, Habiba y Charles Pemberton: las nuevas caras de Pañafría

La tercera temporada de la serie ‘El Pueblo’ ya está disponible en Amazon Prime Video y a esta nueva etapa en Peñafría se han unido caras nuevas que quieren descubrir cómo es la vida alejados de la ciudad y gozar de la tranquilidad del municipio soriano.

CRISTINA Y MARTÍN: interpretados por Ana Arias y Raúl Peña

Son una pareja de urbanitas que llega al pueblo porque necesitan un break de tanto work. Es decir, necesitan descansar porque trabajan demasiado. Se autodenominan workaholics porque tienen una adicción a su trabajo. Ella es odontóloga y co-propietaria de su propia clínica y él, un creativo chef al que no le ha ido muy bien en el restaurante familiar. Quieren formar una familia teniendo un hijo, pero Cristina no consigue quedarse embaraza y la presión de Martín no les ayuda mucho en esta ardua tarea. La vida en Peñafría les hace darse cuenta de muchas cosas de su día a día y eso hace que el estrés crezca por momentos. Pero ¿Conseguirán disfrutar de su estancia en el pueblo sin pensar en el trabajo? ¿Alcanzarán su sueño de ser padres?

CARLA Y HUGO: interpretados por Elena Gallardo y Roque Ruíz

Son dos jóvenes que están desesperados porque, tras acabar sus estudios y estar muy preparados para la vida laboral, no encuentran un trabajo digno y por lo tanto no pueden ni comprarse una casa ni siquiera alquilarla. Están muy a favor del cambio climático, la vida ecofriendly y son realfooders. Y muy en contra del género, el machismo y el patriarcado. Carla está un poco perdida porque no sabe qué hacer con su vida y eso le agobia. Además, conseguir que en Peñafría se familiaricen con el género no fluido con el que ella se identifica no va a ser nada fácil. Hugo, sin embargo, en seguida pasa a ser uno más del pueblo y le ofrecen un trabajo en el hotel rural. Es pansexual, se siente atraído por personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino. Pero hay alguien que le quita el sueño: Carla. ¿Se declarará Hugo a su amiga y le mostrará lo que siente por ella? ¿Conseguirá Carla encontrar su lugar en Peñafría y dar con su vocación?

MARIAJO: interpretada por Laura Gómez Lacueva

Es hermana de Juanjo y su relación no ha sido muy cercana porque ella tiene problemas de alcoholismo. La desahucian de su casa por impago y, como Juanjo necesita a alguien que cuide de Pelayo, se acopla con ellos en Peñafría y empieza a trabajar en el hotel rural. Es una mujer pasota y vaga pero aún teniendo esa personalidad consigue conquistar el corazón de El Ovejas con tan solo una mirada. ¿Conseguirá Mariajo reconstruir su vida alejada del alcohol y mantener su trabajo? ¿Se enamorará de El Ovejas e iniciarán una relación juntos?

CHARLES PEMBERTON: interpretado por Richard Collins-Moore

El nuevo novio british de María. Charles es un señor británico que María conoce durante su estancia en Benidorm y del que se enamora locamente. Le encanta jugar al golf y es muy cosmopolita. María está encantada con él y hasta se anima con el inglés. Su llegada a Peñafría no va a estar exenta de polémica precisamente al conocer a Arsacio, el exmarido de María, que no le cae nada bien y no soporta tener que convivir con la pareja. ¿Logrará Arsacio reconquistar a María y mandar a Charles de vuelta a Inglaterra? ¿Será Charles quien permanezca en el corazón de María para siempre o acabará sola y harta de los hombres?

HABIBA: interpretada por Aurélie-Hind

Una mujer musulmana cuyo nombre en árabe significa “ser amada”. Llega al pueblo para trabajar como limpiadora en el hotel rural. Es responsable y con su dulzura, consigue que El Ovejas caiga rendido a sus pies. En seguida encuentran un punto de unión que hace que El Ovejas se enamore aún más: Habiba fue pastora. Se ríen juntos y comparten momentos, pero… ¿Es Habiba la mujer de su vida? Mariajo se mete por medio al ver que peligra su relación, ¿Conseguirá Habiba salir sana y salva de ese trío amoroso?