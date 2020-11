¿Qué es realmente el fenómeno bautizado ‘ Steve ’? Los científicos trabajan para comprender el secreto de su formación, puesto que, a pesar de su apariencia, se sabe que no es una aurora boreal. Al menos, no una convencional. Un repaso a los avistamientos producidos hasta ahora les ha dirigido a una posible explicación. ¿Es Steve una ilusión óptica?

Lo que sí saben es que Steve no es una aurora normal, algunos piensan que tal vez no sea una aurora en absoluto, y el nuevo hallazgo sobre la formación de rayas dentro de la estructura acerca a los científicos un paso más hacia la resolución del misterio.

¿Qué son las rayas brillantes de Steve?

¿Resplandor de aire o aurora?

"No estoy completamente seguro de nada con respecto a este fenómeno todavía", dijo Joshua Semeter, profesor de la Universidad de Boston y primer autor del artículo. "Tiene otras secuencias en las que parece que hay una estructura en forma de tubo que persiste de una imagen a otra y no parece ajustarse a una fuente puntual en movimiento, por lo que todavía no estamos muy seguros de eso".