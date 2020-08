'Steve', el fenómeno que parece una aurora boreal pero no lo es

En la era de internet, muchos proyectos científicos ganan importantes 'sprints' gracias a la colaboración ciudadana, y en los que tienen que ver con nuestro cielo es donde más aportaciones hay desde la fotografía y la observación 'amateur'. Un buen ejemplo es el reciente descubrimiento de 'Steve', un fenómeno que, aunque poco tiene que ver con las auroras boreales o australes, fue hallada después de que un científico analizara las imágenes compartidas del fenómeno en una página de Facebook que se dedica a enviar fotografías de estos espectáculos de luces. Las imágenes venían de partes tan dispares del mundo como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda.

Al principio se pensaba que 'Steve', un halo de luz púrpura y forma curva que cruza el cielo, era en realidad lo que se conoce como un arco de protones, pero el científico Eric Donovan, de la Universidad de Calgary (Canadá), no estaba nada de acuerdo . Sabía que las auroras de protones no eran visibles, y esta, sí lo es.

¿Por qué no es una aurora?

Hasta el momento, estos son los únicos datos que sabemos de 'Steve', pero los científicos dudan sobre si realmente se trata de una aurora . Para que así fuera, esta tendría que proceder de la interacción de las partículas del sol con el campo magnético de la Tierra, algo que no ocurre con este fenómeno.

¿Por qué se llama 'Steve'?

Los medios apuntan a que el nombre fue puesto por el propio Donovan por una película de animación del 2006, 'Over the Hedge'. Al parecer, 'Steve' en la película era el nombre que los personajes ponían a una criatura que no habían visto antes. Como nuestro 'Steve'.