La razón por la que Pedro Carrasco no soportaba a Amador y Gloria Mohedano

Mitele PLUS ya ha estrenado el capítulo 2 de 'En el nombre de Rocío', titulado 'Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte'. Cada viernes, mitele PLUS estrena un episodio nuevo de manera exclusiva y en este segundo somos testigos de lo que realmente pensaba Pedro Carrasco de sus cuñados, Amador y Gloria Mohedano, hermanos de Rocío Jurado. Rocío Carrasco y algunas de las personas que mejor conocían al exboxeador, apuntan hacia la misma dirección.

En el año 83, Rocío Jurado confesaba a la revista ¡HOLA! que había mantenido una seria conversación con Pedro Carrasco en la que se advirtieron que debían pasar más tiempo juntos. Pero esto fue imposible debido a que, en la familia, había muy poca intimidad: "Mi padre se casó con ella, no con su familia, él quería estar con ella, no con todos", cuenta Rocío. Pero no es la única que lo piensa. El hermano de Pedro Carrasco lo secunda: "Había siempre mucha gente en casa, pero siempre se dice que el casado, casa quiere. Se necesita una intimidad. La familia tiene que venir, sí, pero tanto ya cansa un poco, y Pedro estaba cansado de eso".