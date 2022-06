Rocío Carrasco: "Mis padres seguían enamorados, el matrimonio con Raquel Mosquera fue un error"

Rocío Carrasco no tiene duda alguna: "Mis padres seguían enamorados" . La hija de Rocío Jurado se emocionaba la ver las imágenes de la boda entre el cantante y el boxeador y no tenía pelos en la lengua a la hora de reconocer que el matrimonio de su padre con la peluquera Raquel Mosquera fue un completo error .

Por circunstancias de la vida mis padres se separaron y fue una pena, ellos intentaron volver en alguna ocasión pero acabaron casándose con otras personas, en mi opinión, de forma equivocada. Rocío ha reconocido que el matrimonio de su padre con Raquel Mosquera no fue tan idílico como nos habían hecho creer: "Lo cuento en el próximo capítulo, pero puedo decir que el matrimonio no era como el que tuvo con mi madre".

María Patiño ha comparado ese acto generoso de Rocío Jurado con Ortega Cano con el comportamiento de Fidel Albiac hacia Rocío Carrasco: "Es lo mismo que Fidel contigo, él quería ser padre y ha renunciado a ello por tus circunstancias". Rocío Carrasco no opina igual: "Lo de Fidel ha sido un completo y enorme acto de amor, lo de mi madre con Ortega no es lo mismo, la relación no era la misma, no tenía nada qué ver, yo sé lo que había ahí".