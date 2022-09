Imágenes inéditas| Rocío Carrasco destapa las verdaderas intenciones de Rosa Benito: "No lo hace con ganas"

Rocío Carrasco habla abiertamente sobre su tía Rosa Benito

La hija de Rocío Jurado cree que Rosa defiende a Ortega Cano para no quedarse fuera del grupo

"Lo hace con otro interés", asegura

Tras ver el capítulo 5 de 'En el nombre de Rocío', Sandra Barneda ha dado paso a imágenes inéditas de la docuserie en las que Rocío Carrasco habla como nunca de su tía Rosa Benito y destapa sus verdaderas intenciones cuando defiende a Ortega Cano:

"Yo he estado presente en situaciones donde Rosa más que Amador ha dado la cara por mi madre. Y la ha dado como una gata. Eso lo he vivido yo. Nadie me puede decir que eso es mentira. Ella lo sabe perfectamente", asegura la hija de 'La más grande'. "Y es verdad que ella en alguna ocasión ha defendido a mi madre de cosas que no deberían de haber sucedido, en algunas ocasiones ella, en otras yo…pero sí, si lo ha hecho".

"Cuando la veo del lado de Ortega Cano creo que ella no lo hace de buena gana. Yo creo que ella lo hace para seguir perteneciendo al núcleo duro. La versión oficial manda defender a Ortega Cano porque si no se quedaría fuera, sería una situación incómoda para ella. Pero creo que no lo hace con ganas, no lo hace de corazón porque sabe que no es así. Lo hace con otro interés", cree firmemente Rocío.

