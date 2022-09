Kiko Matamoros niega que Rosa Benito le proporcionase información sobre Rocío Jurado

En la docuserie, Rocío Carrasco ha explicado qué hay de verdad en este relato: “Queda claro que la información que da Matamoros en ‘Sálvame’ es información que le da Rosa porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho ella, no se lo ha podido decir nadie más. Me parece humillante que alguien cuente eso. Se les olvida a todos que, en esa cena, estaba yo también. Es verdad lo que cuentan, que es por el tema del ‘tan a gustito’, que se encara con Rosa y que mi madre se mete por medio, pero no es verdad que mi madre se encarara con José", aclara la hija de 'La más grande'

En el plató de 'En el nombre de Rocío Kiko Matamoros ha negado que fuera Rosa quien le proporcionase información: "Rosa Benito jamás me dio información de su cuñada ni de Ortega, porque sabia que si me la daba la soltaba. Que se lo haya dicho a otras personas no lo sé. A mí no me tiene por qué venir de Rosa. Estaba Amador, estaba Ortega, estaba Rocío Carrasco…Eso puede trascender y lo puede contar cualquiera", desmiente Kiko.