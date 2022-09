Amador Mohedano, sobre las discusiones entre Ortega Cano y Rocío Jurado: "Le pega una paliza y rompe el matrimonio"

Amador Mohedano dio una entrevista a Tino Torrubiano

El ex de Rosa Benito habla de las discusiones entre Ortega y Rosa Benito

"Ella se ponía insoportable", asegura

En el capítulo 5 de 'En el nombre de Rocío', la hija de 'La más grande' habla sobre las grandes broncas entre Ortega Cano y Rocío Jurado. Quien también habló de este tema fue Amador Mohedano en una entrevista con Tino Torrubiano:

"Broncas he vivido yo, dos estando delante. Y yo me he metido en medio, las he apartado. Los motivos han sido un poco pff… Fue en la década en la que José se retiraba de torear, eso lo llevaba mal. Cuando tú estás en alza y estás ahí de pronto, pues ves que te vas a retirar, que es tu mundo…tuvo una racha mala, mala. Nosotros le intentamos ayudar", explica el ex de Rosa Benito.

"Estábamos en el teatro Apolo, a él le cantaban de guasa lo de ‘Estamos tan a gustito’. Ese día se le cruzaron los cables y despotricó. Se puso de los nervios, nos pusimos todos muy nerviosos. Pegó dos puñetazos en la mesa y viendo que no se calmaba lo llevé a la calle. Él me dijo que le dejase en paz. Que era un torero".

Además, Amador también narra otro desagradable episodio del matrimonio: "La de Santo Domingo fue porque él anunció que llegaba un día y no llegó ese día, sino que llegó dos veces después. A Rocío le sentó muy mal porque nosotros debutábamos en el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde no había entrado todavía ninguna artista folclórica. Se había quedado en que él iba a estar y no vino", cuenta.

"Ya entraron en una discusión. El fue a los dos días por la cuenta que le trae. Ella tenía cinco minutos que era insoportable. Tenía un carácter…Yo le decía que si fuese un tío ya le hubiesen matado. Yo creo que, si José no va a Santo Domingo, no es que se rompa el matrimonio. Le pega una paliza y rompe el matrimonio", dice Amador entre risas.

La versión de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco habla abiertamente sobre el desagradable episodio que Rosa Benito vivió con Ortega Cano. “Queda claro que la información que da Matamoros en ‘Sálvame’ es información que le da Rosa porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho ella, no se lo ha podido decir nadie más. Me parece humillante que alguien cuente eso. Se les olvida a todos que, en esa cena, estaba yo también", explica.

"Es verdad lo que cuentan, que es por el tema del ‘tan a gustito’, que se encara con Rosa y que mi madre se mete por medio, pero no es verdad que mi madre se encarara con José, que le insultara como se ha dicho, no es cierto. Ella, llegado un momento, no tenía el valor para hacer todo eso que han dicho. No estaba capacitada para echarle huevos a José”.

Kiko Matamoros niega que Rosa Benito le diese información sobre Rocío Jurado