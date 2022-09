Las razones por las que el abogado de los Mohedano no podría ejercer contra Rocío Carrasco

La periodista Montse Suárez explica en el plató de 'En el nombre de Rocío' los motivos por los que Marcos García Montes no podría ejercer contra Carrasco. "He traído impreso el código deontológico de la abogacía. Son nuestros valores fundamentales del ejercicio. La lealtad al cliente es el principio general del ejercicio de la abogacía. Existe una prohibición clarísima de que ningún abogado puede defender intereses contrarios a los de un anterior cliente", explica.

Rocío Carrasco no ha dudado en responder a esta amenaza: "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, porque me consta, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado".