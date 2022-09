La descripción que Rocío Carrasco hace de Ortega Cano y su manera de actuar con el dinero: “Siempre ha sido muy agarrado, nunca sacaba la tarjeta de crédito”

La hija de Rocío Jurado recordaba que el entonces marido de su madre no apoyó la decisión de emprender camino a Houston: “Se opuso”, contaba. Desde el equipo del programa le preguntaban quién se hizo cargo de todos los gastos de esa etapa: “La pagó ella” , respondía sin dudarlo ni un segundo.

Posteriormente, se le consultaba por la participación de Ortega Cano en esos pagos: “Nunca, jamás. Ni estando enferma ni estando sana”. Además, la hija de ‘la más grande’ ha negado que su madre diera órdenes de que Ortega no pagara aunque quisiese: “Ya sabía ella de sobra que Ortega Cano no iba a pagar. No hacía falta que ella diera orden”.