Carlota Corredera y Kiko Hernández apoyan a Rocío Carrasco tras su cara a cara con José María Franco

Unas palabras que llegaban después de que la hija de Pedro Carrasco se rompiera completamente antes de que José María Franco entrase a plató. "El hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", comentó entre lágrimas Rocío, que ha recibido el apoyo en las redes sociales de algunos de sus amigos más conocidos.