La disparidad en la tasación de la herencia de Rocío Jurado: José Antonio habría entregado un papel no oficioso

"José Antonio valora el chalet de Mi abuela Rocío en 390.000 euros, que no se lo cree ni harto vino; la finca de Los Naranjos en 800.000 euros, que no se lo cree ni harto vino; la finca de El administrador, la mía, en 3 millones de euros, qué listo; y el adosado de Juan de la Rosa en 180.000 euros", cuenta.

"Mi primo va a una inmobiliaria y tasa la finca de El administrador en 3,9 millones de euros, el dúplex de Juan de la Rosa en 222.000 euros, la finca de Los Naranjos en 6,6 millones, el chalet de Mi abuela Rocío en 1,3 millones de euros. Pero, además de esa tasación, le digo a mi primo que quiero la tasación de una empresa de tasaciones. Y tasa el chalet de Mi abuela Rocío en 1,06 millones, y la finca de El administrador en 1,4 millones ¡Ojo! No soy yo, ni una inmobiliaria, ni una empresa de Fidel. Es una empresa tasadora ", explica la hija de Jurado. "Con todo esto, Ana Iglesias hizo una media. Y es así cómo se hicieron las valoraciones y las tasaciones de la herencia de Rocío Jurado".

Sin embargo, su familia no quedó contenta. "Los Naranjos está en una parte de Chipiona por donde puede crecer el pueblo y Ana hace esa valoración en dos millones y pico. La cosa no se queda así y José Antonio monta en cólera, monta un pollo impresionante porque Ana Iglesias recorta en Los Naranjos ya que con esos dos millones hay un exceso delegado. Y así, le da a José Fernando y Gloria un número de metros y a mí también. Se monta tal escándalo que no sé por qué, por arte de magia, Ortega Cano renuncia a eso en nombre de sus hijos. Y yo, cuando veo que Ortega ha renunciado, también decido renunciar", recuerda.