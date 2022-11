Tony Rodríguez, ex guardaespaldas de Rocío Carrasco, rompe su silencio: "Antonio David la tenía sometida"

"He visto al ser faltar al respeto psicológicamente muchas veces a Rocío Carrasco . Él era muy prepotente y la tenía dominada. Él quería siempre pasar por encima. La insultaba, a veces también la cogía del brazo y la zarandeaba. Cuando veía que algo no le cuadraba se metía con ella. Delante mía la ha llamado hija de p*** y le ha dicho cosas fuertes", explica.

"Algunas veces llegaba a casa y me encontraba a Rocío llorando. Yo le decía a Antonio David que se había pasado y él decía que no pasa nada. Era frecuentemente. No es como cuando discutes con tu pareja y luego te arrepientes. Era continuado. Yo ya lo veía normal. Por lo que yo veía parecía que Rocío le tenía miedo".