Sandro se ensaña con Tirso tras denunciarle por violación: “No quiero volver a verte por ahí haciéndote el machote”

Una advertencia en forma de paliza. Los hombres de Sandro entrarán en la ferretería y se lo llevarán a la fuerza a dar una vuelta. El narco le amenaza, no le gustan los chivatos y no quiere que vuelva meter las narices en sus asuntos.

“Te has caído por las escaleras y hemos tenido la suerte de que no te has roto la cadera”, le dice, “pero lo mismo la próxima vez te caes de una azotea y te quedas esparramado en el suelo”, le advierte Sandro. “Así que no quiere volver a verle el pelo a partir de ahora a ver obras y a arrimar la cebolleta cuando te dejen, abuelo”, añade Sandro.