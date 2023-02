Lola se planta ante Inés por su relación con Hugo: "No me hagas llamar a los servicios sociales"

Lola no dudó en citar a Inés para hablar sobre ello. Esperaba que ella le negase su sospecha. "Necesito que me mires a los ojos y me digas que no estás haciendo una locura", le suplicó Lola a Inés. La madrastra de Hugo empezó tirando balones fuera pero al final dejó caer por completo su 'máscara'.