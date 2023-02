Inés pierde los nervios con su madre: "Cuando veo rasgos tuyos en el espejo, me dan ganas de rajarme la cara"

Los pasos de Inés están guiados por su inestabilidad mental , fruto del maltrato psicológico al que le sometió su madre durante su infancia y de un hecho traumático que mantiene en secreto. No obstante, aún tiene la esperanza de comprender por qué su madre no la quiere, así que le exigió explicaciones al visitarla en el centro donde la tiene ingresada y escondida.

"¿Qué he podido hacer para sobrarte en la vida, mamá?", le preguntó. "Nacer", le respondió su madre confirmando la animadversión que siente por ella. Inés no pudo ocultar entonces su desequilibrio: "Cuando me miro en el espejo veo algunos de tus rasgos y me dan ganas de rajarlo".