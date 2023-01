Inés destapa a Lola descubriendo su aventura con Antonio, su exmarido: "Vi tu pendiente debajo de mi cama"

"A quien no sé si conozco es a ti, Lola. ¿Por qué te foll**** a mi marido? No entendía nada hasta que vi un pendiente tuyo debajo de mi cama", le dijo Inés a su amiga. Lola se quedó blanca ante la acusación y no lo negó, más bien se quedó preocupada ante el semblante de Inés, que llegaba a dar miedo .

Lo vivido se quedó en la mente de Lola , así que decidió cortar por lo sano . Con la intención de que su marido no se enterase al no tener la certeza de que Inés fuera a estar callada, Lola se encontró con Antonio por última vez en la casa de la playa. Esta vez, para decirle que su historia terminaba ahí mismo.

"Yo no me voy a arriesgar. Esto empezó porque era divertido porque no lo sabían. Yo estoy casada. Yo no quiero terminar mi matrimonio", le explicó. Aunque él, de nuevo, mostró una actitud reprochable y la situación empeoró. Pero Antonio no piensa darse por vencido.