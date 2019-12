La Navidad llega a Guadalupe con un mágico encendido de luces

El pueblo de Guadalupe ha vivido uno de esos momentos que no se olvidan. Con la colaboración de Ferrero Rocher y Mediaset España , la magia de la Navidad ha recorrido todas las calles del municipio gracias a una espectacular iluminación que destaca por su belleza y su espíritu solidario.

Durante la emisión de ‘Sábado Deluxe’, María Patiño ha conectado con Jesús Vázquez y el municipio de Guadalupe para que toda España viviera cómo ha sido el precioso momento en el que se ha producido el encendido de luces . La cara de los habitantes del pueblo lo decía todo, impregnados por la magia de la Navidad, no han podido contener la emoción ante tal despliegue del evento.

Guadalupe, pueblo triunfador

Campanadas de Mediaset

Mediaset España no tenía mejores embajadores para llenar de alegría y pasión al pueblo de Guadalupe en una de las experiencias que no olvidarán jamás. Paz Padilla y Jesús Vázquez serán los encargados de despedir el año 2019 y, cómo no, dar la bienvenida a 2020.