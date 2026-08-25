Limpieza rápida sin cables: así es la Shark WandVac con hasta 8 minutos de autonomía

telecinco.es 25 AGO 2026 - 11:13h.

Con 4,3 estrellas sobre 5 según 854 valoraciones, la Shark WandVac es una opción práctica para pequeñas limpiezas en casa o en el coche.

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No todas las limpiezas suponen sacar una aspiradora grande. Para recoger migas de la encimera, pelos del sofá o suciedad del coche, una aspiradora de mano puede convertirse en una herramienta mucho más práctica. La Shark WandVac está pensada precisamente para esos momentos en los que quieres limpiar algo rápidamente y sin cables de por medio. Con un peso de solo 0,7 kg, un diseño fino y hasta 8 minutos de autonomía, puede utilizarse cómodamente para pequeñas tareas.

Además, su precio ha bajado de 129,99€ a 99,99€ en Shark Ninja y, por si fuera poco, aplicando nuestro código MEDIASET en el momento de realizar la compra, puedes obtener un 10% de descuento extra.

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Características clave

Aspiradora de mano sin cable.

Motor de alta eficiencia con potente succión.

Peso de solo 0,7 kg.

Hasta 8 minutos de autonomía.

Incluye accesorios para pelo de mascotas y espacios estrechos.

4,3 estrellas sobre 5 según 854 valoraciones.

Siempre a mano para las pequeñas limpiezas

Uno de los puntos fuertes de la Shark WandVac es su formato. Su tamaño reducido permite guardarla en un lugar accesible y utilizarla en cuestión de segundos cuando aparece una pequeña suciedad. Por su lado, la base de carga está diseñada para que la aspiradora pueda permanecer colocada y cargándose, por lo que no tendrás que buscarla cada vez que necesites recoger unas migas o eliminar pelos del sofá.

Asimismo, la WandVac incluye dos accesorios pensados para ampliar sus posibilidades. Uno permite recoger pelo de mascotas en tapicerías, alfombras y moquetas, y la boquilla estrecha ayuda a llegar a espacios difíciles y resulta muy útil para limpiar el interior del coche. Su depósito, además, se puede vaciar pulsando un botón, evitando tener que tocar directamente la suciedad.

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Una aspiradora compacta con buenas valoraciones

La Shark WandVac cuenta con 4,3 estrellas sobre 5 según 854 valoraciones, una puntuación que refleja una buena acogida entre quienes la han utilizado.

Su principal atractivo está en la combinación de tamaño reducido, facilidad de uso y potencia de succión, especialmente pensada para complementar la limpieza habitual y resolver rápidamente las pequeñas tareas del día a día. Esto es lo que dicen de ella:

"Esta es la segunda que compro; ahora tengo una arriba y otra abajo. Son increíbles"

"Ligera, llega a todas las esquinas, potente, fácil de usar y de vaciar. Ideal para escaleras y espacios reducidos"

"Es perfecta y aspira de maravilla. Se ven perfectamente las zonas que has limpiado. Tiene buena succión, pero no es tan fuerte como para dañar las telas, aunque sí lo suficientemente potente como para dejar una limpieza profunda. La recomiendo totalmente"

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