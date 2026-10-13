telecinco.es 13 OCT 2026 - 16:06h.

Es la primera máscara de luz LED con efecto frío en España, ideal para el contorno de los ojos además de tu rostro, ¡y más barata con nuestro cupón!

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Para seguir una buena rutina de cuidado facial no solo neceistas cremas y sérums, también puedes usar dispositivos de lo más completos como la Máscara de luz LED Shark CryoGlow. Esta en concreto es de lo más especial, porque es la primera en España capaz de combinar luz roja, infrarroja y azul para ofrecer el tratamiento más completo posible, y ahora te la puedes llevar con un descuento del 15% gracias a nuestro cupón TELECINCO-CRYO (solo hasta el 31 de octubre).

Es una máscara LED que se adapta a todo tipo de pieles, que ofrece 4 tratamientos en 1 y que además se ajusta a cualquier rostro. Vaya, que es una solución ideal para cualquiera. Tanto, que no podemos hacer más que recomendarla.

Por qué te la recomendamos

Combina luz infrarroja profunda, azul y roja con la tecnología iQLED, desarrollada junto a dermatólogos.

Tiene un efecto frío instantáneo que revitaliza el contorno de ojos de verdad, y cuenta con 3 niveles.

Te da hasta 4 tratamientos distintos: tratar enrojecimiento, textura, acné y mantenimiento de la piel.

Se adapta a cualquier tipo y tono de piel, y también a cualquier tipo de rostro.

Comprar en Shark | Ninja por ( 349,99 € ) 297,49 €

Máscara de luz LED Shark CryoGlow

La primera en España que lo consigue. No hay mejor carta de presentación para la Máscara de luz LED Shark CryoGlow que saber que es la única que combina luz roja y azul para aplicar calor o frío en tu rostro según lo necesites. Incluye un mando de lo más práctico para configurarla y disfrutar de todos sus tratamientos aunque nunca antes hayas usado un aparato de este tipo. Y lo mejor es que funciona de verdad, porque el combo de luz roja y luz infrarroja mejora tu piel en 8 semanas, y la luz azul reduce el acné en un mes. Luego, cuando terminas con cualquiera de estos tratamientos, puedes seguir el de mantenimiento y cuidado de la piel para que siempre esté en su mejor estado posible. Es una pasada.

También es muy cómoda, ya que cuenta con una correa ajustable que la adapta a cualquier tipo de rostro, y funciona igual de bien en cualquier tipo de piel. No importa cómo seas, porque te la recomendamos encarecidamente.

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¿Qué dicen de esta máscara LED?

Que es una de las mejores compras que podían haber hecho. Como podrás comprobar en las reseñas que hemos recopilado a continuación, la inmensa mayoría de personas que la han comprado, la recomiendan:

"He usado varias mascarillas, pero esta es la mejor del mercado. Ya noto una diferencia visible, como con otras mascarillas. Sí, no es barata, pero es un producto de calidad y ¡funciona!"

"Me ha ayudado a reducir las ojeras y la hinchazón debajo de los ojos. Deja mi piel firme y ha mejorado el aspecto de las líneas de expresión en la frente y alrededor de los ojos. La recomiendo muchísimo."

"Lo compré hace un mes y hasta ahora ha sido estupendo. Tiene excelentes funciones, se apaga automáticamente después de un tiempo de espera y aumenta la potencia gradualmente."

Si lo prefieres, Shark te permite financiar la compra en 3 plazos sin intereses. Además, si usas el cupón TELECINCO-CRYO, tendrás el 15% de descuento de esta oferta, ¡solo válido hasta el 31 de octubre!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.