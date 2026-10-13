telecinco.es 13 OCT 2026 - 09:31h.

Sandra Sánchez es una de las protagonistas de ‘El Sillón Rosa’ en esta tercera edición que organiza AstraZeneca

La campeona olímpica recalca la importancia de llevar una vida saludable y pone en valor los programas de prevención del cáncer de mama

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Sandra Sánchez, campeona olímpica y europea, se suma a la tercera edición de ‘El Sillón Rosa’, una campaña de AstraZeneca que reúne a profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores y personalidades para abordar el cáncer de mama desde todos los puntos de vista.

El cáncer de mama es una realidad que afecta cada año a miles de mujeres en España1. En 2026 se realizarán 38.318 nuevos diagnósticos1. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, AstraZeneca ha organizado esta tercera edición de ‘El Sillón Rosa’ para dar voz a esta enfermedad.

La karateka Sandra Sánchez ha tomado la palabra y se ha sumado a la campaña para promulgar la importancia del autocuidado y la prevención. “Nuestra casa es nuestro cuerpo y cuanto mejor nos cuidemos y mejor combustible le echemos, en alimentación y deporte, mejor calidad de vida vamos a tener”.”2- 4.

La campeona olímpica destaca también cómo ha cambiado en los últimos años el acceso a la información y las herramientas para diagnosticar. “Noto muchas diferencias de hace unos cuantos años a ahora en cuanto a la información, en cuanto al acceso a pruebas de diagnóstico y de prevención”.

La importancia de la prevención

Sandra Sánchez señala como uno de los elementos claves la prevención y también tener una vida saludable. La Dra. Susana de la Cruz, oncóloga médica del Hospital Universitario de Navarra y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que también ha participado en la campaña de este año, refrenda la importancia de estas cuestiones.

“A veces creemos que solo por hacer las mamografías prevenimos, pero lo más importante es no encontrar nada y para ello es importante el cuidado del día a día. Por lo tanto, debemos enfatizar la alimentación sana, el ejercicio y minimizar tóxicos2”.

Los programas de cribado poblacional y las revisiones periódicas permiten detectar tumores en fases iniciales. Las pruebas de imagen, como la mamografía, pueden identificar lesiones incluso cuando todavía no han producido síntomas, favoreciendo un diagnóstico temprano5,6.

Medicina de precisión

A estos programas de prevención y cribado hay que sumarle que los tratamientos cada vez son más personalizados7. La Dra. De La Cruz explica que no todos los tumores son iguales y que las características de cada paciente deben tenerse en cuenta para realizar una medicina a medida.

“Aunque muchas veces hablamos del cáncer de mama como si todos fueran iguales, cada uno tiene sus propios apellidos. Y conocerlos nos permite elegir el tratamiento para cada persona”.

Es ahí donde entran en juego los biomarcadores8. Son las características biológicas de cada tumor y conocer este aspecto permite orientar la selección de terapias dirigidas9. El objetivo es avanzar hacia tratamientos más adaptados a cada paciente, teniendo en cuenta no solo la biología del tumor, sino también sus circunstancias personales y sociales.

“La primera consulta es mucho más que conocer un diagnóstico. Es el momento de conocer a la persona que hay detrás de ese diagnóstico. Su tumor, sí, pero también su vida, sus circunstancias, su familia y sus necesidades. Porque cada paciente es diferente, y su tratamiento también debería serlo, acompañándola de manera personalizada durante todo el proceso”, comenta la doctora.

Con ‘El Sillón Rosa’, AstraZeneca da voz a esta enfermedad que tiene muchas realidades distintas. Sandra Sánchez da un mensaje que conecta deporte, hábitos saludables y prevención y que sirve como punto de partida para hablar también de los avances que están transformando el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer de mama.

Porque detrás de cada diagnóstico hay una persona y, cada vez más, un tratamiento adaptado a sus características y necesidades.

REFERENCIAS: