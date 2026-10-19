telecinco.es 19 OCT 2026 - 12:53h.

El LG Combi GBBS727CPY tiene espacio, eficiencia y todo lo que necesitas para conservar mejor tu comida. ¡Y está más barato con nuestro cupón!

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Abres el frigorífico y la fruta se ha puesto blanda, la cerveza no está fría y no sabes dónde meter la compra de la semana. Si te suena es porque necesitas dar el salto a otras opciones como el Frigorífico Combi LG GBBS727CPY. Con 375 litros de capacidad, tecnología DoorCooling+ y un acabado inox antihuellas, es un electrodoméstico pensado para que tus alimentos duren más y tu cocina luzca mejor. ¡Ah! Y además está de oferta.

Es ideal para hogares de una o dos personas que quieren espacio sin renunciar a la tecnología. De hecho, además de la rebaja que tiene, si usas nuestro cupón exclusivo LGMEDIASET10, tendrás un descuento extra del 10% en su compra. Más fácil, imposible.

Por qué te va a gustar

Porque su tecnología DoorCooling+ lanza una cascada de aire frío desde la puerta y enfría un 15,1% más rápido.

Porque mantiene la temperatura estable, con una variación de solo ±0,5 ºC, para que los alimentos duren frescos más tiempo.

Porque tiene un cajón multitemperatura con control digital, de -3 ºC a 2 ºC, ideal para cerveza, carne, pescado o queso.

Porque su compresor tiene 30 años de garantía, así que te puedes despreocupar durante mucho tiempo.

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Frigorífico Combi LG GBBS727CPY

Hay muchos frigoríficos que enfrían, pero pocos se preocupan de verdad por cómo conservan los alimentos. El Frigorífico Combi LG GBBS727CPY hace ambas cosas: enfriar y conservar bien. Para empezar, porque la tecnología DoorCooling+ reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta, para terminar porque LinearCooling evita las fluctuaciones que estropean la textura y el sabor. Además, tiene un cajón que permite regular la humedad para que frutas y verduras aguanten más días en perfecto estado. En resumen, se encarga de que tengas la comida en perfecto estado durante más tiempo. También es muy inteligente, ya que puede mandarte avisos al móvil si te dejas la puerta abierta, y su modo AI Saving aprende de tus hábitos durante tres semanas para reducir el consumo de electricidad, y todo ello haciendo muy poco ruido. Lo tiene todo.

Mide 2,03 m de alto por 59,7 cm de ancho, tiene baldas ajustables en hasta 7 alturas, una balda plegable para botellas grandes, un balda-botellero donde caben hasta 5 botellas y un congelador de 113 litros. En definitiva, está pensado para dar facilidades a todo tipo de hogares

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¿Qué opinan sus compradores?

Que es uno de los mejores frigoríficos que puedes encontrar por tamaño, precio y prestaciones. Están encantados sobre todo con su fiabilidad, su amplitud y su cajón ajustable. Puedes comprobarlo con las reseñas que hemos recopilado:

"Buscábamos un frigorífico combi que fuera fiable, amplio y que no disparara la factura de la luz, y este modelo ha superado nuestras expectativas."

"Es el segundo que tenemos en casa, porque la calidad del electrodoméstico es excelente, con un nivel tecnológico y de acabados de muy gama alta."

"Impresionante frigorífico, solo verlo el tamaño impresiona. Dispone de gran capacidad la cual puedes ajustar/modular según tu necesidad. Además dispone un cajón de almacenamiento con varios modos de frío dependiendo de lo que quieras almacenar."

Además del descuento base, recuerda que tienes un 10% extra si usas nuestro cupón LGMEDIASET10 en la compra. La tienda de LG te ofrece también envío gratis y financiación sin intereses hasta en 6 pagos. Eso sí, para activar la garantía de por vida en el compresor tienes que registrar el producto en el plazo de un año desde la compra.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.