telecinco.es 21 OCT 2026 - 11:56h.

El lavajillas AEG Serie 6000 tiene sitio para 13 cubiertos, limpia a fondo, seca con aire fresco y te deja elegir solo el tiempo del ciclo.

Los mejores robots aspiradores de 2026: la comparativa definitiva para elegir el mejor

Compartir







Fregar a mano cada día es una de esas tareas que nadie quiere hacer, y mucho menos después de comer o de cenar (o recién despierto). Si ya estás harto de ver esos platos que se te acumulan en el fregadero, ha llegado el momento de ojear propuestas como el Lavavajillas AEG Serie 6000 SmartSelect. Este modelo de libre instalación tiene capacidad para 13 cubiertos, un brazo aspersor que llega a todos los rincones y secado con aire fresco. ¡Ah! Y está rebajado a 479 €.

Es un electrodoméstico ideal para familias, parejas o cualquiera que cocine a diario y quiera olvidarse de acumular cacharros sucios. Además, si usas nuestro cupón 10DESCAEG, te lo llevas un 10% más barato. Más fácil, imposible.

Te gustará porque...

Tiene espacio para 13 cubiertos y un cesto superior de altura ajustable, así que te caben hasta las piezas más grandes.

Con TimeSelect no tienes que elegir programa: decides cuánto quieres que dure el ciclo y él se ocupa del resto.

Su brazo SatelliteClean limpia a fondo incluso los platos más grandes o los más juntos, sin gastar más agua ni energía.

Abre la puerta al final del ciclo para secar mucho mejor todo y no dejar gotas.

Comprar en AEG por (699 €) 479 €

Lavavajillas AEG Serie 6000 SmartSelect

Lo mejor del Lavavajillas AEG Serie 6000 SmartSelect es que te facilita la vida de verdad. Su pantalla con TimeSelect te deja elegir solo la duración del ciclo, y su sensor detecta lo sucia que está la vajilla para ajustar el consumo de agua. Para rematar tienes el brazo extralargo, que reparte mucho mejor el agua por su interior, y la función ExtraHygiene, que elimina más del 99,9999 % de virus y bacterias. Limpia y desinfecta de verdad, y sin que tú tengas que preocuparte por nada. De hecho, hasta evita rotura de cristal delicado gracias a sus varillas especiales, y tiene hasta opción para programar el lavado cuándo y cómo quieras, por si te pilla fuera de casa.

Es silencioso, con solo 44 dB, y ocupa solo 60 cm de ancho, así que sí, muy seguramente quepa en tu cocina porque está pensado para viviendas de cualquier tamaño. Además, como es de libre instalación, no necesitas empotrarlo, lo puedes colocar donde quieras.

Comprar en AEG por (699 €) 479 €

¿Cómo son las reseñas?

Muy positivas, sobre todo porque lava bien hasta en los programas más cortos y consume menos electricidad y agua en cada lavado. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios:

"Tiene unos botones robustos de buena calidad. Uso el programa de 30 minutos y me sale todo perfecto sin gastar mucha agua ni energía. Es muy silencioso."

"Estamos totalmente satisfechos con el nuevo lavavajillas. Tiene más funciones que el anterior. Lo recomiendo."

Además de la rebaja, recuerda que tienes un 10% extra con el cupón 10DESCAEG. AEG te ofrece entrega a domicilio gratuita, instalación gratis y retirada y reciclaje de tu antiguo electrodoméstico sin coste. También puedes devolverlo hasta en 30 días si no te convence y pagarlo en 12 plazos sin intereses. ¡Todo facilidades!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.