Adiós a vaciar el depósito: el robot que se limpia solo durante 12 semanas cuesta 279 €

telecinco.es 22 OCT 2026 - 11:36h.

El Conga X50 aspira con 15000 Pa, friega con mopas giratorias, se vacía solo y cuenta con una enorme autonomía. Te va a enamorar a ese precio.

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Limpiar la casa se te hace cada vez más cuesta arriba. Entre el polvo, las manchas del suelo y las alfombras que nunca quedan bien, siempre acabas con la sensación de que se te escapa algo. Por suerte, tienes un remedio que lo hace todo por ti: el Robot aspirador Cecotec Conga X50. Con 15000 Pa de succión, navegación láser, mopas giratorias y una base de autovaciado que se encarga hasta de limpiar las mopas, es el tipo de robot que te hace olvidarte de la escoba para siempre.

Lo tienes por solo 279 € y es ideal para casas con mascotas, para quienes tienen alfombras y para cualquiera que quiera ahorrar tiempo sin renunciar a unos suelos limpios. Te va a cambiar la vida. y no exageramos.

Te gustará porque...

Tiene un motor de 15000 Pa que aspira incluso la suciedad más difícil en alfombras altas y juntas entre baldosas.

Sus mopas giran a toda velocidad para eliminar las manchas difíciles sin esfuerzo.

Su base All-in Home escurre el agua sucia, lava las mopas, las seca con aire y vacía el polvo hasta por 12 semanas sin que tengas que hacer nada.

Con 4 horas de autonomía, puede limpiar hasta 240 metros cuadrados de una sola vez.

Comprar en Cecotec por 279 €

Robot aspirador Cecotec Conga X50

Hay robots que aspiran y hay robots que cuidan de tu casa, y el Conga X50 es de los segundos. Gracias a su navegación láser, crea un mapa detallado de tu hogar y limpia cada rincón con precisión, y luego manda todo eso a su app para que puedas programar la limpieza como te dé la gana tanto en modos de limpieza como en zonas, horas y días. Aun así, lo mejor que tiene es cómo trata las superficies delicadas. Su tecnología Carpet Care detecta las alfombras y, gracias al sistema SpinUp, eleva las mopas para no mojarlas, centrándose en aspirar a máxima potencia. Y cuando llega a suelo duro, las baja y friega con sus dos mopas giratorias, dejando el suelo perfecto.

Lo que más nos gusta es que no te da trabajo, te lo quita de verdad. Ahí está su base 4 en 1, que lo vacía, limpia rodillos y aguanta hasta 12 semanas sin hacer cambios. Es una pasada, ideal para cualquier tipo de hogar.

Comprar en Cecotec por 279 €

¿Tiene buenas reseñas?

Las tiene, principalmente por su relación calidad-precio y su inteligencia a la hora de limpiar. Si hay algo que gusta especialmente a los usuarios es cómo hace una limpieza completa en poco tiempo, y cómo pueden despreocuparse de su mantenimiento durante un buen tiempo. Aquí te dejamos algunas reseñas:

"Es nuestra primera experiencia con un robot friegasuelos y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente."

"Funciona muy bien y a mejor precio que las iRobot."

"Este robot me ha cambiado la rutina de limpieza de casa. Lo programo desde la app para que pase todos los días por el salón y habitaciones y, entre la potencia de aspirado y el fregado, el suelo se mantiene muchísimo más limpio sin estar pendiente."

Si lo compras ya, Cecotec te lo envía en un plazo máximo de 72 horas, sin gastos de envío y con opciones para fraccionar el pago a plazos y sin intereses, contando además con 3 años de garantía. ¿Vas a dar el paso?

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