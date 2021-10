Belén Rueda: "Llevo un estilo de vida inmuntofitness: hago deporte, como saludable, me protejo de enfermedades mediante la vacunación y cuido mi mente"

En esta ocasión, es Belén Rueda la que nos habla de su estilo de vida, destacando la importancia que tiene para ella el cuidado de la salud mental. “Llevo un estilo de vida Inmunofitness: hago deporte, como saludablemente, me vacuno para prevenir enfermedades y cuido mi mente”, dice la actriz. Y en lo referente al cuidado de su mente, ella afirma conseguirlo de la siguiente manera: “Intento dormir un mínimo de horas diarias, evito el estrés, aunque no siempre se consigue, y tengo un secreto, y es que todos los días me dedico un ratito para mí: salgo a pasear, bajo revoluciones y disfruto del momento”.