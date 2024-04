Ion Aramendi sobre Factor X: "He llorado con alguna de las actuaciones; hay gran nivel entre los concursantes"

Lo que no todo el mundo conoce es su pasión por la música . Detrás de las cámaras Ion es integrante de una banda de rock llamada ‘Pitch & Cols’ que ha actuado en varias salas de España.

"Yo solo soy un cantamañanas que va con sus colegas e intentamos hacerlo bien y hacer una cosa divertida. Hacemos versiones de otros, tratamos de no fallar demasiado. No me atrevo a pedirles consejo al jurado", explica Ion Arramendi justo antes de que comience 'Factor X'.