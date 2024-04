Jürgen sorprende con su versión de 'Pena, penita, pena' de Lola Flores y Lali acaba emocionada

Jürgen es un artista en toda regla. Y quiere triunfar en 'Factor X' . Para él la música ha sido desde pequeño una vía de expresión que ha ido transformándose a lo largo de los años. En cuanto se empezó a formar, se dio cuenta de que era un camino viable y posible. Vamos, una realidad que quiere materializar en 'Factor X'. "Me ha llevado a ser quien soy hoy en día" , apunta.

Durante su presentación sorprendían mucho sus ojos. "Dos faros", confesaba Vanesa Martín, impresionada. Jürgen aseguraba tener su propio 'Factor X' y señalaba que le gustaría conectar con el jurado para que de esta manera, lo notasen ellos también. Tras esto, confesaba que la camisa que llevaba la tenía puesta de milagro: "Si no yo hoy venía en pelotas".

"Sentí todo lo que podía sentir escuchándote", confesaba Lali. Abraham Mateo aseguraba haber disfrutado mucho. No obstante, le faltaba algo más: "Quizás te estabas guardando algo. Me gustaría pensarlo bien". Mientras tanto, Vanesa Martín daba el "sí" y Willy Bárcenas también. Este último resaltaba que tenía "algo hipnótico". Pero quedaba Abraham Mateo, que señalaba no haber sentido al 100% lo que debería de haber sentido. Aún así... ¡Jürgen acababa pasando gracias al "sí" de Lali!