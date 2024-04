Erik hace gala de su 'flow' al ritmo de Robbie Williams y acaba bailando 'Shuffle Dance' junto a su ídolo Abraham Mateo

Erik acudía a 'Factor X' para demostrar que se puede cantar y bailar a la vez. Y lo ha conseguido. Tiene muchísimo talento y de hecho, no se esconde: "Estoy totalmente seguro. Soy un artista completísimo". Este joven vasco de 24 años se consideraba un privilegiado de estar en 'Factor X' y poder ver a uno de sus ídolos: Abraham Mateo , quien no tardaba en salir al escenario y darle un emotivo abrazo.

"Lo que más me gusta de Abraham es la puesta en escena", aseguraba, para después decir que le gustaría no solo tener la carrera de él sino también "estar en su equipo". Con un magnífico 'flow' que contagiaba a todos desde el primer momento comenzaba su actuación. Una actuación marcada por el momento en el que Willy Bárcenas se lanzaba a bailar junto al público al ritmo de la música.

Al terminar la actuación, Willy Bárcenas acababa exhausto y cansado de darlo todo: "Robbie Williams me apasiona y este tema en especial. Me he cansado mucho, no estoy en forma. Tengo que volver al gimnasio". Tras esto, añadía que su actuación le había hecho darlo todo y que se lo había pasado en grande: "No es una canción fácil para lucirse".