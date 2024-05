Helena Relativity brinda "una actuación del siglo XXII" en 'Factor X': "Despertad de la 'Matrix"

Lali no pudo evitar preguntar a qué se refería. "El despertar de 'La Matrix' es romper con lo que se te viene dado, buscar cuál es tu verdadero ser, ir a por ello, no tener miedo, manifestarlo, materializarlo y darnos cuenta que los mayores límites nos los ponemos nosotros a nosotros mismos ", explicaba Helena Relativity, arrancando una ovación del público y los aplausos de Vanesa Martín y Lali.

A continuación, Helena también contó al jurado que su pareja es su "gemelo ancestral", es decir, una persona que cuando la conoció sintió que la había conocido de antes. "A mí me ha pasado eso con Willy", reaccionaba Abraham Mateo.

Tras la presentación, Lali anunciaba que estaban a punto de ver "una actuación no del siglo XXI, sino del siglo XXII". Helena Relativity cantaba entonces 'Astromítica', donde conquistaba con su mensaje . "Para mí es muy importante. Sinceramente, creo que es necesario y un programa como 'Factor X' te permite esta ramificación de la música", reaccionó Vanesa Martín en primer lugar tras la audición.

Lo cierto es que todos se quedaron impactados con Helena Relativity . Willy Bárcenas valoró que a la participante no parecía importarle lo que digan de ella y apreció que defendiese su idea y proyecto a capa y espada. Por su parte, Abraham Mateo y Lali coincidieron con sus compañeros y le dedicaron una bonita valoración.

No obstante, Helena Relativity no pasó a la siguiente fase del concurso al llevarse la mayoría de 'No' del jurado. A pesar de todo, la participante se marchó con una gran sonrisa y dándoles un regalo a Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Abraham Mateo y Lali.