Willy Bárcenas cuenta una anécdota de lo más íntima ante sus compañeros del jurado: "Lo hago siempre"

Momento en el que Willy Barcénas desvelaba que él "cocina muy bien", pero que la parrilla no es su fuerte: "Tengo una bárbacoa, pero no la he usado nunca porque soy muy malo en eso". Aunque Vanesa Martín tenía la solución perfecta para esto: "Estando aquí Lali, yo le dejo que ella lo haga". Y, es que no se le puede resistir hacer un buen asado como buena argentina.