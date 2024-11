Durante la gala 'Elle Four Future', Antonio Banderas ha hablado sobre el anuncio de boda de su hija pequeña Stella del Carmen

El actor ha sido el encargado de entregar el premio 'Elle Eco Award' a Alejandra y Richard Gere

Antonio Banderas, durante la gala de 'Elle Four Future', ha hablado sobre el anuncio que hizo su hija pequeña, Stella del Carmen, este verano sobre su futura boda con su pareja de toda la vida Alex Gruszynski. Lo que ha querido dejar claro es que aún no viajará a Estados Unidos, donde su hija, ya está preparando todo para la boda.

En la gala, Alejandra y Richard Gere, además de recibir el premio 'Elle Eco Award', de manos del actor que interpretó al famoso 'zorro', también fueron homenajeados y reconocidos por su labor social y medioambiental a través de su proyecto 'Sierra A Mar' y 'Xala With Heart Foundation', una iniciativa sostenible que busca preservar el medioambiente y dejar un impacto positivo en la comunidad local, en el hotel madrileño Four Seasons.

El protagonista de 'El Zorro', acompañado por Nicole Kimpel, fue el encargado de entregarles el galardón, aunque como reconocía minutos antes, no ha tenido la suerte de coincidir todavía en ninguna película con el icónico actor norteamericano.

Antonio Banderas de Richard Gere: "Es un tipo muy sexy y un gran activista"

"Hace muchos años que nos conocemos y es un tío majísimo, un magnífico actor, al mismo tiempo que también un tipo muy sexy y un gran activista. Es un hombre increíblemente comprometido, y no desde ahora. No hemos trabajado nunca juntos. Me gustaría" ha reconocido con una sonrisa, sin ocultar su admiración por Richard, aplaudiendo su inminente mudanza a nuestro país con Alejandra: "Seguro que ella lo va a ambientar muy bien aquí en Madrid. Madrid se está poniendo muy de moda para mucha gente que se quiere venir para acá, ¿no? Es un lugar perfecto" afirma.

Una noche muy especial en la que Banderas ha hablado de la catástrofe de la DANA, expresando que lo está viviendo "con la misma dureza que lo está viviendo todo el país, ¿no? El mundo entero, porque realmente y desgraciadamente ha sido noticia no solamente en España, pero en toda Europa, en el mundo. Ha sido muy duro. Y no solamente en Valencia, también en mi tierra hubo un fallecido en Málaga, hubo inundaciones en pueblos como Veramargosa, Jerez de la Frontera también se llevó lo suyo, en Huelva también ha habido cosas y Letur también en Castilla... Es decir, lo que hace falta es prepararse, ¿no? Prepararse porque esto va a ocurrir más y este tipo de eventos están ocurriendo con más frecuencia" ha reivindicado, llamando a la acción para que no tengamos que volver a lamentar algo similar.

Los planes del actor para los próximos días

En su caso, Antonio ha aportado su granito de arena para ayudar a los damnificados con diferentes iniciativas: "La fundación teatral Antonio Banderas y el patronato aprobamos una ayuda, que al mismo tiempo lo que hacemos es que invitamos a los espectadores después de cada función, salen dos actores de la compañía, vestíbulos, con unas urnas y se están produciendo unas colectas muy interesantes, vamos a estar hasta el día 12 de enero, que es cuando terminamos allí en Málaga para venirnos a Madrid, vamos a estar haciendo esto y la cantidad, tenemos un termómetro que vamos publicando en las redes del teatro". "España es solidaria, ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones" ha destacado.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el actor reconoce que todavía no tiene ningún plan cerrado y, aunque le gustaría quedarse en Málaga "porque me gusta estar cerca del musical todos los días, Nicole me está convenciendo para que vayamos unos días a Suiza a ver a su padre".

