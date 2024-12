"En estos cuatro meses sin contacto con mi madre he tenido momentos de bajón y me he preguntado si había hecho bien, ha habido días en los que no tenía ni siquiera ganas de salir de casa, pero gracias a mi familia perruna y a Kiko he salido adelante (...) Antes vivía muy cuestionada, no me sentía libre, pero ahora vivo sin tensiones sabiendo que nadie está con la lupa ni mirando lo que hago a cada segundo, en ese sentido me siento liberada (...) Ella todos los días se levantaba hablando mal de Kiko, era un machaque constante, y ahora ya no hay nadie que me haga eso (...) Yo considero que he sido muy buena hija, he soportado comportamientos que no creo que mucha gente hubiese aguantado. Si yo tuviera un hijo no me imagino haciéndole todo ese daño".