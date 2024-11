La semana pasada salió a la luz un vídeo en el que la influencer se encontraba junto a Marco Asensio en una discoteca. Desde entonces surgieron un aluvión de titulares al respeto y en el programa 'Los Mejos' se invitó a la influencer para que aclarara su vinculación con el jugador de futbol . Tania Déniz explica el motivo por el que rechazó la invitación y se muestra muy contundente al respecto. La modelo confiesa que no tiene sentido sentarse en el videopodcast, puesto que “hay cosas que no quiero que salgan” , señala.

La que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' asegura que se encuentra muy bien, pero que se siente mal al leer ciertas cosas sobre ella en los medios y en las redes sociales. “Hay titulares que me afectan. Me da rabia porque me chafan cosas”, declara Tania Déniz, la cual desde que rompió con Samuel Chávez ha sido relacionada con diferentes rostros conocidos.