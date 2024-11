"Me cuentan que no se despegaron, que el tonteo era obvio", ha comentado 'La Cuernis', que asegura también que sus fuentes le han revelado que "esto no es cosa de un día": "Esa noche hablaron previamente para quedar, estuvieron pegaditos casi toda la noche en el reservado de una discoteca. Por lo que me cuentan, tonteaban, hablaban, él le tocó el culo incluso, y bueno… que había 🔥. No sabemos si se irían juntos de allí, pero los vio muchísima gente, ya que no se despegaban".