Claudia Martínez y Mario González están en crisis. Tal y como explicó la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ en el programa ‘Los Mejos’ de Mtmad, ha decidido “tomar distancia” con su pareja y no se encuentra “feliz al 100%”.

Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que una relación sentimental de ella se tambalea. A lo largo de su trayectoria televisiva, le hemos conocido muchos amores y desamores, pero ¿recuerdas cuál fue el primero?

Al descubrir que estaba en el punto de mira, ella no dudó en saltar para intentar explicarse: “Yo con Suso Álvarez hablé al principio del todo, pero no hubo nada más” , dijo ella, para justificarse.

“Me dijo que había tenido contacto físico contigo”, declaró Yera Fontes, muy dolido, algo que Claudia Martínez no dejaba de negar. La todavía novia de Mario González dejó claro por activa y por pasiva que no habían tenido nada más, sin embargo, sus explicaciones no eran suficientes para su tronista.