El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado por primera vez sobre la entrevista de su prima en '¡De viernes!'

El hermano de Alma Bollo ha querido puntualizar lo que considera "un dato muy importante" y ha opinado sobre la entrevista de su madre

Raquel Bollo responde a Isa Pantoja: "El otro lado, su madre, lo puede contar de otra manera"

En su entrevista en '¡De viernes!', Isa Pantoja explicó que Manuel Cortés estaba en Cantora el día en el que Kiko Rivera la regó con una manguera para presionarla a que le entregara su teléfono móvil. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' aclaró que el hijo de Raquel Bollo, que llegó a la casa acompañando a Kiko, no estaba presente en el jardín cuando sucedió ese episodio, sino que se encontraba dentro de la casa, con Agustín, Isabel Pantoja, otro amigo de su hermano y más personas a las que no quiso mencionar.

Durante esta semana, Manuel Cortés no ha querido pronunciarse sobre el tema, pero en un evento al que ha acudido para apoyar a su madre, que presentaba su nueva colección de ropa, ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio. "Mi versión de los hechos, si la tengo que dar algún día la daré, pero es algo que ahora mismo no me apetece; yo creo que queda bastante clara mi postura y que la protagonista es mi prima Isa, no Isa, sino mi prima Isa", ha comenzado diciendo el cantante, que ha confirmado que no le importa que se le relacione como primo de la hija de Isabel Pantoja, desmintiendo así lo que ha se ha comentado de que le molestaría que se les considerase familia.

"Ella ha dado su versión y yo creo que es algo muy personal. Creo que ella ya ha dejado bastante claro varias veces que yo no tengo nada que ver, aunque hay varios colaboradores que están ahí erre que erre conmigo, pero es que sinceramente yo no tengo nada de lo que defenderme. Creo que hay un dato muy importante: se repite mucho que Isa era menor... Haced cálculos y entenderéis a los que me quiero referir con esto: yo también lo era", ha deslizado Manuel, dando a entender que no tenía la capacidad de interferir en nada de lo que estaba pasando porque también era un adolescente (los dos tienen la misma edad porque nacieron con meses de diferencia en 1995).

Se repite mucho que Isa era menor de edad... yo también lo era

El artista ha confirmado que sigue sin tener contacto con su prima desde 'Supervivientes', concurso en el que tuvo fuertes discusiones con Asraf Beno, y ha comentado que le desea lo mejor en la vida: "Yo respeto su versión de lo que ha pasado porque lo ha vivido en primera persona y para el futuro le deseo lo mejor, sobre todo con su maternidad".

Su opinión sobre la entrevista de Raquel Bollo