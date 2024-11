La exconcursante de 'Supervivientes 2015' arremetió en su última entrevista contra la madre de Manuel Cortés por sus declaraciones en '¡De viernes!'

La amiga de Isabel Pantoja ha dado respuesta a la exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6'

Alma Bollo justifica a su madre, Raquel Bollo, tras las críticas por sus declaraciones sobre Isa Pantoja

Hace dos semanas Raquel Bollo acudió a '¡De viernes!' y contó que Isa Pantoja había tenido una adolescencia "complicada", que había amenazado a Isabel Pantoja con contar en televisión todo lo que había vivido en Cantora y negó que el episodio de la manguera fuera tan dramático como se había dado a entender. Harta de que la amiga de su madre cuestionase sus vivencias, la exconcursante de 'Supervivientes 2015' y 'GH VIP 6' decidió sentarse en ese mismo plató una semana después, la tachó de "mala persona" y contó el episodio de la manguera al detalle.

Al destapar Isa los trágicos momentos que vivió durante su adolescencia en Cantora, muchos colaboradores recordaron que, en su opinión, Raquel Bollo parecía haber restado importancia a esos episodios y algunos la acusaron de querer "blanquear" la figura de Isabel Pantoja para volver a acercarse a ella. La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha preferido no hablar hasta ahora, que en un evento en Sevilla en el que ha presentado su nueva colección de ropa, ha querido romper su silencio y responder tanto a la mujer de Asraf Beno como a los colaboradores que la han criticado delante del micrófono de 'Europa Press'.

"Para que quede claro: yo no estoy a favor del maltrato, nunca, jamás. Si eso es como ella cuenta, yo lo condeno, pero es que ella tiene su versión y yo tengo otra versión de alguien que también lo ha vivido; al final será la gente la que crea una u otra. Yo nunca dije en mi entrevista que eso esté bien ni que se lo merezca, yo no estoy a favor del maltrato", ha comenzado diciendo la diseñadora, resaltando que no ha querido en ningún momento justificar una situación de maltrato, sino que su objetivo era dar la otra versión de la historia.

Por otra parte, ha explicado que no decidió ir a '¡De viernes!' a atacar a Isa, sino porque sentía que se tenía que defender de aquellos colaboradores que la tachaban de "cómplice" porque pasó mucho tiempo en Cantora en los años más duros de la adolescencia de la prima de Anabel Pantoja. Además, ha lamentado que esté recibiendo tantos insultos y críticas en las redes sociales: "Si hablamos de maltrato, maltrato estoy yo recibiendo ahora también; porque es de vergüenza todo lo que se me está diciendo en redes sociales".

Hay detalles que ella dice pasan de una manera y en el otro lado pueden decir que pasan de otra manera, su madre, por ejemplo

Sobre el episodio de la manguera, ha dicho que ella no negó su existencia, sino que contó la versión que a ella le había llegado: "Yo cuento la versión que yo tengo, que parece ser que ya había salido hace tiempo tanto por ella como por su hermano [...] Yo ya he dado mi versión, que es que eso pasa por un teléfono y no por un tema de virginidad y eso es lo que ella ha dicho. Ya después hay detalles que ella dice pasan de una manera y en el otro lado pueden decir que pasan de otra manera, su madre, por ejemplo"; deslizando así que a ella quien le habría hecho llegar la otra versión del episodio de la manguera habría sido Isabel Pantoja.