El cantante, visiblemente afectado por la situación personal que está atravesando, se ha abierto con la presentadora: ''La vida no es lineal, no siempre estamos a tope de revoluciones, hay veces que uno derrapa y estás con las emociones a flor de piel''.

Admite que no se siente ''tocado'', pero explica que está frustrado por el problema con los okupas: ''Por el devenir de los tiempos y por como está des funcionando el sistema. Esto no hay por dónde cogerlo'', y continúa: ''Hay un problema subliminal, las circunstancias están de tal manera que muchos propietarios no quieren alquilar la casa a familias maravillosas porque puede pasar lo que me ha pasado a mí''.