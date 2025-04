Enrique del Pozo aseguró que el motivo del conflicto mediático de Terelu Campos y Alessandro Lequio es que ella estuvo "enamorada" de él

Alessandro Lequio respondía en 'Vamos a ver': "Uno nota cuando alguien tiene cierto interés y yo nunca noté nada"

Enrique de Pozo criticó a Terelu Campos en 'Tardear' y aseguraba que el motivo de su conflicto con Alessandro Lequio es amoroso: "Estuvo enamorada de él". Esta afirmación sorprendía a todos y el aludido respondía en 'Vamos a ver'.

A raíz del paso de Terelu Campos por 'Supervivientes', Alessandro Lequio criticó su forma física, también que aludiera a su enfermedad como motivo y la tachó de altiva. De hecho, rescató episodios del pasado como la supuesta polémica en la que una una asistente seguía a Terelu con un cenicero en la mano para que la presentadora echara el chicle o la ceniza.

La aludida no se lo ha tomado en serio, llegando a pedir a Jorge Javier Vázquez que le abriera una botella en directo en la gala del reality, pero Alessandro insistía. Pero, según Enrique del Pozo, el motivo de la enemistad de ambos es otro: "Ella siempre estuvo enamorada de Lequio (...) No me parece mal que le gustase Lequio. Él es uno de los tíos más guapos, con un cuerpazo, pero él no le correspondió".

Alessandro Lequio responde sobre Terelu Campos

"Eso es directamente absurdo", respondía el aludido y añadía que no alberga dudas: "Uno nota cuando alguien tiene cierto interés y yo nunca noté nada". Además, recordando las parejas que ha tenido Terelu hasta ahora, comentaba: "Las hemos conocido y yo no tengo nada que ver con ninguna de ellas... Además, una de mis máximas hace referencia a lo que no hay que no hay que meter en la olla".

La reacción de Alejandra Rubio

"No me parece bien remover todo esto otra vez porque ha sido en varias ocasiones, me parece absurdo pero bueno, debe ser que gusta", se quejaba Alejandra en plató y es que, para ella, Enrique del Pozo tiene "credibilidad cero".