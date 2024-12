Un homenaje que no ha terminado aquí, ya que Valladolid ha querido reconocer la figura de la protagonista de 'Una chica de Valladolid' inaugurando un mural de la artista vallisoletana Laura Juárez situado frente a la que fuera la casa natal de Velasco, junto al número 8 de la calle Recondo.

Manuel Velasco, visiblemente emocionado, ha querido agradecer a la ciudad natal de su madre esta "ruta de inversión virtual" que recorre lugares claves en la vida y la carrera artística de la actriz: "Es un día muy bonito. Fue su cumpleaños el viernes, hablamos en presente, hace 85 años que nació en este mismo sitio donde estamos ahora y se me pone la carne de gallina". "Está aquí la familia, está la ciudad de Valladolid, hay muchísima gente que ha venido de un montón de sitios. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido y sé que me repito muchos estos días pero en nombre de mi hermano y mi familia pediros perdón porque no podemos ir a todos los programas y, bueno, sirvan estas palabras para haceros llegar todo nuestro cariño siempre" ha expresado.