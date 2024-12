A pesar de que han pasado los años, parece que Carlo Constanzia ni perdona ni olvida. El italiano aseguró que espera que Mar Flores sea "mejor abuela que madre" y aseguraba que su intención es no coincidir con Mar en el hospital cuando nazca su nieto.

En 'TardeAR', Leticia Requejo afirmaba que "Mar está enterada de todo" lo que su ex dijo en la entrevista y que había pasado "un fin de semana complicado. Tocada y disgustada ", decía la colaboradora.

Según Requejo, Mar Flores estaría mal "por revivir" todo lo sucedido en el pasado y esperaba que su ex no volviese a mencionarla en el futuro en otra entrevista. "Eso es imposible. Yo he hablado con Carlo Constanzia muchas veces y cada vez que hablo con él saca el tema de Mar Flores y de Lequio. Tiene una manía", ha asegurado Silvia Taulés.