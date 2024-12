La empresaria e influencer ha reflexionado con 'Forbes Women' sobre su vida

Alice Campello se ha sincerado sobre su proyecto millonario, su maternidad y su relación de ocho años con Álvaro Morata

Alice Campello manda un mensaje a Álvaro Morata con el que zanja cuál es su relación tras el divorcio

Alice Campello ha concedido a la revista 'Forbes Women' su primera entrevista tras su separación de Álvaro Morata. 'TardeAR' ha podido conocer algunos titulares de la exclusiva y ha hablado con la directora de la revista, Vera Bercovitz, sobre cómo se encuentra la influencer.

Alice ha posado para la próxima portada de la revista y ha hablado de su proyecto millonario, que en 2023 facturó 7,4 millones de euros y en este año 8,8 millones. "Soy una empresaria muy ambiciosa y siempre busco hacer más (...) Siempre he querido hacer algo mío y sentirme importante. No podría ser solo 'la pareja de", explica la empresaria. Ha contado, además, que fue Álvaro Morata quien le impulsó y la ayudó en ello.

"Él me ha querido mucho y muy bien. Me empujaba mucho en todos mis proyectos y me hacía ver una parte buena de mí que a lo mejor yo no veía. Para mí eso es el amor", ha declarado Alice Campello sobre su expareja.

Las reflexiones de Alice Campello sobre su vida

Por otro lado, Alice Campello también ha reflexionado sobre su vida y sus ocho años con Morata. Entre sus confesiones, la influencer y empresaria se ha sincerado sobre su maternidad, asegurando que ahora considera que fue muy temprana (tuvo su primer hijo a los 23 años)

"Creo que no estaba preparada. Lo mejor de mi vida ha sido tenerlos tan seguidos y cuando los veo jugar juntos me parece impresionante. Pero no me estaba dando cuenta de cuánto me ha afectado a nivel mental. Mis embarazos y mis postpartos me han afectado muchísimo. Sobre todo el último, que casi me muero. Al día siguiente estaba intentando estar con mis hijos haciendo ver a todo el mundo que estaba bien. Tenía que haber vivido mi duelo", ha contado Alice Campello.

Sobre su ruptura con Morata, Alice Campello asegura que no está sufriendo "ningún tipo de desamor" y solo ha tenido buenas palabras para la que ha sido su pareja y es padre de sus cuatro hijos. "Hablo con Álvaro todos los días. No se ha ido con otra, nada de eso ha pasado. Álvaro me está respetando. Es más que no estábamos bien por nuestras cosas. Y hay que volver a estar bien, punto. Mi objetivo ahora no es volver, sino estar bien. Es mi familia y siempre lo será", sentencia.